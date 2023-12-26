У КМДА відповіли на петицію про встановлення валідаторів в маршрутках
Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.
Про це йдеться у відповіді Київської міської ради на відповідну петицію.
"Виконавчий орган Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) веде перемовини з перевізниками приватної форми власності, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП)", – ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка.
Водночас у відповіді на петицію сказано, що питання впровадження та забезпечення можливості безготівкової оплати проїзду в маршрутних таксі можливе лише за умови приєднання перевізників до АСОП.
Також Кличко нагадав, що в грудні 2022 року термін дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності продовжили на період дії в Україні воєнного стану та дев'ять місяців із дня його припинення або скасування.
Нагадаємо:
1 грудня петиція на сайті Київської міської ради з закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідну для розгляду кількість голосів.