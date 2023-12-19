Новини 19 грудня:  В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів

Про пресконференцію Володимира Зеленського. Мобілізація додаткових 450-500 тисяч осіб коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ветував ухвалений Радою скандальний законопроєкт №5655, який передбачає реформу містобудування, з особистих міркувань, а не через рекомендації міжнародних партнерів.

Україна має багаторічні зобовʼязання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії.

Президент Володимир Зеленський вірить, що новий уряд Польщі зупинить блокаду кордону з Україною.

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Про призначення членів Рахункової палати. Посли країн "Групи семи" занепокоєні намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення реформи цього органу.

Про літак в аеропорту "Бориспіль". 19 грудня 2023 року, близько 9 ранку, з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" був виконаний технічний перегін Boeing 777-300.

Про "Дія Summit". В ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг "Дія" буде запущено послугу купівлі та продажу авто.

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Застосунок "Дія" отримав на новий дизайн та низку нових функцій, серед яких персоналізований розділ для кожного українця.

На Єдиному порталі державних послуг "Дія" запустили обмін житлового сертифіката на житло.

На Єдиному порталі державних послуг "Дія" з'явиться інтерактивна карта укриттів.

Про "Київстар". Мобільний оператор "Київстар" заявив про відновлення роботи мобільного інтернету в метро Києва і Харкова.

Про фінансову допомогу. Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалили рішення про збільшення капіталу банку на 4 мільярди євро, довівши його до 34 мільярдів євро.

Ексклюзив ЕП

Складно, але прозоро. Як працює програма відновлення будинків за кошти ЄС

Програми відновлення житла за кошти країн-партнерів стають рятівним колом для українців. Як працює програма Фонду енергоефективності "ВідновиДім"?





