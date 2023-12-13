Новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені

Про відновлення зв'язку "Київстаром". О 18:00, 13 грудня, мобільний оператор "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.

"Київстар" робить усе можливе, щоб відновити послуги смс і передачі даних уночі.

Про деталі атаки на "Київстар". Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій за запитом СБУ видав розпорядження про тимчасове блокування національного роумінгу для абонентів "Київстар".

Підрозділ ГРУ Росії, який маскується під псевдохакерське угруповання, взяв на себе відповідальність за атаку на мобільного оператора "Київстар" 12 грудня.

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Російські хакери вразили кіберзахист найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Про обшуки у "Київському метрополітені". Київські поліцейські 13 грудня прийшли з обшуками до будівель "Київського метрополітену", "Метробуду" та структурних підрозділів міської державної адміністрації.

Про реструктуризацію держборгу. Мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу діятиме до 2027 року, реструктуризацію буде проведено до середини 2024 року.

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Про "Укрпошту". Національний поштовий оператор "Укрпошта" досі зацікавлена у передачі їй акцій націоналізованого PINbank російського олігарха Євгена Гінера, це не суперечить оновленим вимогам МВФ.

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