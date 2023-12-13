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"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації

Середа, 13 грудня 2023, 18:52 - Лія Ільченко

О 18:00, 13 грудня, мобільний оператор "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним", - зазначили в "Київстар".

В компанії попереджають, що відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі.

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У такому випадку рекомендується:

  • перезавантажити телефони;
  • відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

"Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби", - зазначили в "Київстар".

У компанії також обіцяють компенсувати абонентам проблеми зі зв'язком, які виникли внаслідок хакерської атаки 12 грудня.

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"Після повного відновлення мережі, ми обіцяємо підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії", - наголошується в повідомленні.

Київстар звʼязок
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Економічна правда
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