Затоплення метро: поліція прийшла з обшуками у "Київський метрополітен" та "Метробуд" 

Київські поліцейські 13 грудня прийшли з обшуками до будівель "Київського метрополітену", "Метробуду" та структурних підрозділів міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Слідство планує перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену", – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги. Крім того, через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.

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"Водночас поліція вживає усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів, розвантаження проїзду і полегшення пересуванню киян", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

Згодом повідомлялось, що на закритій ділянці київського метро планують запустити "човниковий рух" вже 13 грудня.













