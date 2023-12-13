МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію

Мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу діятиме до 2027 року, реструктуризацію буде проведено до середини 2024 року.

Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомляє пресслужба МВФ.

"Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір", – сказав він.

У МВФ додали, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

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Нагадуємо:

У жовтні МВФ прогнозував збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Повідомлялось, що Україна раніше запланованого терміну розпочала обговорення з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на 20 млрд. Це необхідно для залучення нового фінансування.

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Раніше Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7.