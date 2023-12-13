"Укрпошта" не полишає ідеї отримати націоналізований банк Гінера
Національний поштовий оператор "Укрпошта" досі зацікавлена у передачі їй акцій націоналізованого PINbank російського олігарха Євгена Гінера, це не суперечить оновленим вимогам МВФ.
Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення з дипломатами та громадськістю, передає Інтерфакс-Україна.
"У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу "Укрпошта", – ред.)… Власник той самий, лише кращий користувач, який може вирішити це питання", – сказав Смілянський
За словами гендиректора компанії, економічний ефект від передачі банку "Укрпошті" складе в середньому 2,5 млрд грн на рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.
Також Смілянський висловив думку, що для передачі акцій PINbank "Укрпошті" не потрібен дозвіл Національного банку.
"Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став питання, якщо не хочеш почути не ту відповідь", – відповів Смілянський на уточнююче питання про те, чи необхідний дозвіл НБУ для передачі акцій.
Нагадуємо:
Міжнародний валютний фонд підбив підсумки результатів виконання минулих структурних маяків, та надав нові на 2024 рік.
Один зі структурних маяків - сі банки з мажоритарною державною власністю залишаються в управлінні Мінфіну, а націоналізовані несистемні банки будуть передані у Фонд гарантування вкладів для санації.