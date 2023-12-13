"Укрпошта" не полишає ідеї отримати націоналізований банк Гінера

Національний поштовий оператор "Укрпошта" досі зацікавлена у передачі їй акцій націоналізованого PINbank російського олігарха Євгена Гінера, це не суперечить оновленим вимогам МВФ.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на підсумковій зустрічі команди Мінвідновлення з дипломатами та громадськістю, передає Інтерфакс-Україна.

"У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу "Укрпошта", – ред.)… Власник той самий, лише кращий користувач, який може вирішити це питання", – сказав Смілянський

За словами гендиректора компанії, економічний ефект від передачі банку "Укрпошті" складе в середньому 2,5 млрд грн на рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

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Також Смілянський висловив думку, що для передачі акцій PINbank "Укрпошті" не потрібен дозвіл Національного банку.

"Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став питання, якщо не хочеш почути не ту відповідь", – відповів Смілянський на уточнююче питання про те, чи необхідний дозвіл НБУ для передачі акцій.

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Міжнародний валютний фонд підбив підсумки результатів виконання минулих структурних маяків, та надав нові на 2024 рік.

Один зі структурних маяків - сі банки з мажоритарною державною власністю залишаються в управлінні Мінфіну, а націоналізовані несистемні банки будуть передані у Фонд гарантування вкладів для санації.