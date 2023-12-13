Відповідальність за атаку на "Київстар" взяло на себе російське псевдохакерське угруповання
Підрозділ ГРУ Росії, який маскується під псевдохакерське угруповання, взяв на себе відповідальність за атаку на мобільного оператора "Київстар" 12 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.
"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - зазначають в СБУ.
Наразі кіберфахівці Служби безпеки України допомагають спеціалістам "Київстар" відновити мережу після вчорашньої хакерської атаки.
За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
"Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу", - зазначають в Службі безпеки.
Також наголошується, що СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів.