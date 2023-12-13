"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі

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"Київстар" робить усе можливе, щоб відновити послуги смс і передачі даних уночі.

Про це у відеозверненні заявив гендиректор "Київстару" Олександр Комаров.

"Ми робимо все можливе для відновлення роботи мережі після масштабної кібератаки - найбільшої кібератаки в історії глобального телекому", - сказав Комаров.

Він зазначив, що "Київстар" почав надавати послуги голосового зв'язку. За його словами, відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно.

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"Одночасно працюєм над відновленням послуг смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги сьогодні вночі", - підкреслив Комаров.

Нагадаємо:

О 18:00, 13 грудня, мобільний оператор "Київстар" розпочав включення голосового зв'язку по всій Україні.

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Економічна правда