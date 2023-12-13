У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій за запитом СБУ видав розпорядження про тимчасове блокування національного роумінгу для абонентів "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Рішення про блокування нацроумінгу прийняли для уникнення перевантаження мереж інших операторів.

"Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту", - додали в відомстві.

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Крім цього, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi-мережами, а громадські заклади – зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

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Нагадуємо:

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Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.

Підрозділ ГРУ Росії, який маскується під псевдохакерське угруповання, взяв на себе відповідальність за атаку на мобільного оператора "Київстар" 12 грудня.