Санкційне відомство США перевіряє пов’язаний з РФ бізнес Raiffeisen Bank

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Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що отримало відоповідь від банку про те, що в січні він отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з проханням "пояснити платіжний бізнес і пов'язані з ним процеси, які здійснює RB".

OFAC попросило Райффайзен надати детальну інформацію про його ризики в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії, в тому числі про транзакції та активність деяких клієнтів. У Банку відповіли, що нададуть повну інформацію трьома траншами, які будуть надіслані на початку квітня, у травні та червні.

"Райффайзен глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями", – йдеться в повідомленні.

Найжорсткіший санкційний інструмент в арсеналі OFAC, відомий як список SDN, заморожує активи, що знаходяться в США, і забороняє американським компаніям і громадянам торгувати з тими, хто потрапив до списку, а також заморожує всі доларові платежі банку чи фізичної особи.

Проте Reuters, посилаючись на власні джерела серед американських чиновників, переконує, що Вашингтон, як правило, неохоче вдається до таких радикальних кроків.

Крім того, OFAC може вдаватися до менш суворих заходів, таких як стягнення штрафів і надсилання листів-попереджень за порушення санкцій.

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