Raiffeisen Bank International працює над відокремленням російського підрозділу – Reuters

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) активізує кроки з відокремлення свого російського підрозділу на тлі зростаючого тиску з метою розірвати його зв'язки з Москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела, знайомі з цим питання.

Зазначається, що другий найбільший банк Австрії готується до відкоремлення після місяців безуспішних спроб знайти покупця, щоб залагодити конфлікт навколо свого російського бізнесу, щоб уникнути необхідності його повного згортання.

"Але ця відчайдушна спроба стикається з перешкодами, не в останню чергу з боку міжнародних регуляторів", - розповіли Reuters люди, що працюють в банку.

Raiffeisen зараз є найважливішим західним банком в Росії, пропонуючи росіянам рятувальне коло для платежів з невеликою кількістю альтернатив, оскільки Москва стає все більш ізольованою через своє вторгнення в Україну.

Представник банку заявив, що Raiffeisen "продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в Росії".

Хоча виділення має широку підтримку серед австрійської влади, воно стикається з перешкодами, включаючи отримання схвалення Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також Вашингтона, який перевіряє зв'язки RBI з Росією.

Якщо відокремлення відбудеться, власники RBI на чолі з австрійськими комунальними банками стануть акціонерами нової компанії, що котирується на Віденській фондовій біржі.

Залишається незрозумілим, чи буде ця компанія дійсно незалежною від RBI, що є вирішальним фактором для того, чи буде вона під наглядом Австрії чи ЄЦБ.

Одне з джерел розповіло, що виокремлення розглядається як кращий варіант, ніж продаж, тоді як друге, знайома з думкою ЄЦБ, сказало, що ступінь незалежності виокремленого банку від RBI визначатиме, чи буде центральний банк здійснювати нагляд за ним.

Якщо буде значне дублювання персоналу або фінансування, додав співрозмовник, він може бути переданий під нагляд ЄЦБ, як частина RBI.

ЄЦБ відмовився коментувати це питання.

Ще один співрозмовник розповів, що відокремлення є більш імовірним, оскільки будь-якого потенційного покупця відлякують західні санкції.

План покликаний дистанціювати RBI від Росії, але це не буде повним розривом. RBI заявив, що, хоча він і скоротив деякі види діяльності в Росії, він зобов'язаний зберегти операції в цій країні, щоб підтримувати належне обслуговування клієнтів.

Нагадуємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що його прибуток у РФ збільшився більш ніж втричі в першому кварталі, частково завдяки зростанню процентних доходів.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявив про можливість виокремлення свого бізнесу в Росії або його продажу на тлі зростаючого тиску, але також розкритикував "морально зарозумілих" критиків своєї діяльності в Росії.

Інвестори вимагають від банківської групи Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в Росії.

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з РФ.

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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Економічна правда