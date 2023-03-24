ЄЦБ тисне на австрійський Raiffeisen Bank щодо виходу з Росії – ЗМІ

getty images

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п'ять осіб, обізнаних з питанням.

Тиск з боку ЄЦБ з'явився після того, як Джеймс О'Брайен, високопосадовець з питань санкцій Державного департаменту США, під час візиту до Відня у лютому висловив занепокоєння щодо бізнесу банка в Росії.

Хоча ЄЦБ не вимагає від Raiffeisen негайного виходу з країни, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку. Raiffeisen, однак, поки що не планує представляти такий план, повідомили співрозмовники.

Представник Raiffeisen заявив, що банк розглядає можливі дії щодо свого бізнесу в Росії, "включаючи ретельно керований вихід", і уточнив, що вже скоротив обсяги кредитування в країні.

Зазначається, що чиновники ЄЦБ не бажають тиснути на Raiffeisen з метою негайного продажу, побоюючись фінансового удару, який це може спричинити на тлі потрясінь у банківській сфері Європи та США.

Австрійський банк зараз є найважливішим західним банком в РФ, адже слугує рятувальним колом для платежів і забезпечує близько чверті європереказів в країну. Інші іноземні банки, такі як італійський UniCredit, також досі присутні в Росії.

У січні американський санкційний орган розпочав розслідування щодо Raiffeisen у зв'язку з його бізнесом в РФ, а саме – щодо потенційних порушень західних санкцій. Представник банку заявив, що фінустанова перебуває на "ранніх стадіях" збору інформації для відповіді на запит США.

Деякі австрійські урядовці розглядають такі кроки з боку США та ЄС як невиправдане іноземне втручання.

Нагадуємо:

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.