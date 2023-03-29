Австрійські інвестори вимагають від групи Raiffeisen Bank визначитись стосовно бізнесу в Росії

Інвестори вимагають від банківської групи Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу в Росії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.

"Правління RBI має чітко сформулювати стратегію щодо Росії на річних зборах акціонерів: або "вихід" з РФ на прийнятних для акціонерів умовах, або "залишитися і пояснити", - заявив голова правління Австрійської асоціації інвесторів (IVA) Флоріан Бекерманн.

Він додав, що мовчання керівництва ставить банк в небезпечніший для репутації кут.

Також за словами Бакерманна, у випадку виходу RBI з Росії і інтересах інвесторів проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

В Асоціації наголосили, що невизначеність стосовно майбутнього Raiffeisen Bank International у Росії негативно впливає на вільний обіг акцій і ставить під загрозу відновлення цін на них.

Нагадуємо:

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International щодо виходу банку з РФ.

Санкційний орган США розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у РФ, яке відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.