Група Raiffeisen Bank International потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

RBI є однією з найбільших австрійських банківських груп веде роботу в 14 країнах Центральної та Східної Європи та обслуговує 17,2 мільйона клієнтів.

"Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР", - пояснюють в Агентстві.

Банк працює в РФ з 1996 року та входить до переліку системно важливих російських банків.

Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в Росії, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.

Наразі Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.

До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік - 559 млн євро - що дорівнює вартості 95 ракет "Калібр".

Крім цього, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" через своє російське представництво, а й надає кредитні канікули та пільгові кредити російським окупантам. У НАЗК пояснюють, що таким чином банк фактично винагороджуэ російських військових за їхні воєнні злочини.

Також Raiffeisen підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією".

У Нацбанку констатують відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю.

"Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", - резюмували в Агентстві.

Нагадуємо:

Керівництво австрійського Raiffeisen Bank International обговорювало можливу схему обміну активами з російським Сбєрбанком, щоб отримати суму виручки, яку RBI отримав у Росії 2022 року і не може вивести через обмеження російської влади.