Новини 29 листопада: спростування "Укроборонпрому", Україна пропонує розвернути Трансбалканський газопровід

Набіулліну назвали головним поплічником Путіна. Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна допомагає президенту РФ Володимиру Путіну підтримувати його "військову машину" і зуміла запобігти наслідкам безпрецедентних санкцій Заходу, тим самим продовживши війну з Україною.

Спростування "Укроборонпрому". "Українська оборонна промисловість" спростувала інформацію, що підприємства АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ДП "ХМЗ "ФЕД" і АТ "Київський завод "Радар" працюють з російською компанією "Авиа ФЭД сервис".

Україна пропонує розвернути Трансбалканський газопровід. Оператор газотранспортної системи України представив проєкт реверсу Трансбалканського газопроводу, який попервах будували для російського газу.

Переклад документів в "Дії". Сервіс державних електронних послуг "Дія" доповнено функцією автоматичного перекладу на англійську мову трьох видів документів, які можуть знадобитися за кордоном.

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Коломойський йде до ЄСПЛ. Бізнесмен Ігор Коломойський, який є фігурантом кримінальної справи та отримав низку підозр, вирішив звернутись до Європейського суду з прав людини через рішення суду продовжити йому арешт ще на два місяці.

Фінансові порушення в "Центренерго". Держаудитслужба за результатами фінансового аудиту та планової перевірки виявила фінансові порушення у діяльності ПАТ "Центренерго" на суму 5,5 млрд грн.

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Чому магазини побутової техніки почали наполегливо продавати електронні книжки, які покупці в чеках можуть і не помітити, та як це впливає на бюджет?