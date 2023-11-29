Держаудитслужба виявила в "Центренерго" фінансові порушення на 5,5 мільярдів

ФОТО: ЦЕНТРЕНЕРГО

Держаудитслужба (ДАСУ) за результатами фінансового аудиту та планової перевірки виявила фінансові порушення у діяльності ПАТ "Центренерго" на суму 5,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

Зазначається, що відповідні висновки отримані за результатами фінансового аудиту та планової ревізії "Центренерго" за період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року.

"Зобов’язання "Центренерго" становлять 15,7 млрд грн (станом на 30 червня 2023 року). За 2022 рік збиток становив 7,1 млрд грн, за І півріччя 2023 року – 720,9 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

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За словами голови ДАСУ Алли Басалаєвої, державний аудит зафіксував продаж електроенергії за заниженими цінами, випадки прихованого кредитування сторонньої комерційної структури, закупівлю мазуту та хімічних речовин не у виробників, а через посередників з додатковою маржею.

"Сумнівні комерційні рішення призвели до того, що зобов'язання товариства в 1,4 раза перевищують річні доходи", – сказала Басалаєва.

Відповідно, у 2021-2022 роках "Центренерго" отримало передоплату від покупців за електроенергію із терміном постачання 2022-2023 роки, проте не виконало своїх зобов’язань.

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У результаті заборгованість перед ТОВ "ГК "Нафтогаз України", ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "НЕК "Укренерго" склала 3,5 млрд грн. Також можливі штрафні санкції – на 352,9 млн гривень.

Крім того, компанія з січня по квітень минулого року поставила ряду покупців електроенергію за аукціонами 2021 року за заниженими цінами. Вартість електроенергії виявилася на 63,7 млн грн нижчою за ціни Української енергетичної біржі в цей період.

Також через невиконання Центренерго господарських договорів у судах розглядаються позовні вимоги кредиторів на суму 4,3 млрд грн.

Додається, що ДАСУ надіслала до компанії вимогу про усунення виявлених порушень. Також матеріали заходів державного фінансового контролю надіслані до Кабінету міністрів та Служби безпеки України.

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