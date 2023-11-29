Україна запропонувала європейським операторам "розвернути" Трансбалканський газопровід

Оператор газотранспортної системи України представив проєкт реверсу Трансбалканського газопроводу, який попервах будували для російського газу.

Про це повідомляється на сайті ОГТСУ.

У разі реалізації проєкту, Трансбалканський газопровід може з'єднати газові ринки Південної й Центральної Європи через Україну. Це дасть змогу з'єднати газові ринки Південно-Східної Європи, де незабаром може виникнути значний профіцит газу, з ринками Центральної Європи.

Проєкт представили на зустрічі з операторами газових мереж Болгарії, Греції, Словаччини, Румунії та Угорщини, яка відбулася в Софії.

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Представники українського Оператора звернули увагу на потребу розширити потужності болгарської та румунської газотранспортної системи. Адже пропускна здатність саме болгарської ГТС є критичною точкою для забезпечення додаткового потоку.

"Оцінка ринкового попиту, спільно проведена операторами ГТС України, Румунії та Молдови, показала потребу у 20 млн куб. м для транспортування Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Трансбалканський коридор може задовольнити попит замовників, які планують транспортувати газ із Балканського напряму до споживачів Східної та Центральної Європи, а також надати можливість зберігати газ в українських ПСГ", — зазначив генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Завдяки наявній інфраструктурі, Трансбалканський газопровід вже частково працює в реверсі: у 2023 році цим маршрутом прокачано понад 0,5 млрд куб. м природного газу.

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Нагадуємо:

Трансбалканський газопровід – це магістральний газопровід, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Раніше використовувався для постачання російського газу на Балкани. У 2019 році частину інфраструктури Трансбалканського газопроводу на території Туреччини та Болгарії включено до складу газопроводу Балканський потік.