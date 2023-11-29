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В "Дію" додали функцію автоматичного перекладу англійською трьох видів документів

Середа, 29 листопада 2023, 19:27 - Лія Ільченко

Сервіс державних електронних послуг "Дія" доповнено функцією автоматичного перекладу на англійську мову трьох видів документів, які можуть знадобитися за кордоном.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".

Зазначається, що відтепер можна отримати англомовну версію:

  • закордонного паспорта
  • техпаспорта
  • посвідчення водія

Щоб скористатися сервісом необхідно у застосунку:

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  • знайти документ, який треба перекласти,
  • натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа,
  • перекласти англійською.

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - наголосили в "Дії".

Нагадуємо:

Сервіс реалізується Мінцифрою спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".

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Дія
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Економічна правда
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