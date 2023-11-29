В "Дію" додали функцію автоматичного перекладу англійською трьох видів документів
Середа, 29 листопада 2023, 19:27 -
Сервіс державних електронних послуг "Дія" доповнено функцією автоматичного перекладу на англійську мову трьох видів документів, які можуть знадобитися за кордоном.
Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".
Зазначається, що відтепер можна отримати англомовну версію:
- закордонного паспорта
- техпаспорта
- посвідчення водія
Щоб скористатися сервісом необхідно у застосунку:
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- знайти документ, який треба перекласти,
- натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа,
- перекласти англійською.
"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - наголосили в "Дії".
Нагадуємо:
Сервіс реалізується Мінцифрою спільно з МВС, ДМС, Головним сервісним центром МВС та ДП "Інфотех".
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