Набіулліну назвали головним поплічником Путіна, яка утримала на плаву "військову машину" РФ

Глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна допомагає президенту РФ Володимиру Путіну підтримувати його "військову машину" і зуміла запобігти наслідкам безпрецедентних санкцій Заходу, тим самим продовживши війну з Україною.

Про це пише видання Politico.

За версією Politico, Набіулліна увійшла до списку 28 найвпливовіших людей у Європі, посівши перше місце в номінації "руйнівники". Видання назвало Набіулліну "банкіром Путіна".

"За десятиліття, яке вона провела біля керма центрального банку Росії, яструбина грошово-кредитна політика Набіулліної неодноразово рятувала рубль і підтримувала економіку країни на плаву. При цьому путінська банкірша, яку колись вважали поміркованим впливом, а тепер його мовчазним поплічником, зуміла запобігти наслідкам безпрецедентних західних санкцій, спрямованих на спустошення скарбниці Кремля, затягуючи війну проти України", - пише Politico.

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Підкреслюється, що якщо раніше 60-річною банкіркою захоплювалися на міжнародному рівні, то тепер існує розчарування її роллю у сприянні масовій загибелі та руйнуванням.

Вона вже приходила на допомогу Володимиру Путіну: 2014 року, коли він анексував український Крим, Набіулліна підняла ключову ставку і провела реформу банківського сектора, закривши сотні нестабільних банків.

Завдяки її політиці Росія зібрала великі золотовалютні резерви і обзавелася власною платіжною системою.

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На тлі успіхів Набіулліної журнали Euromoney 2015 року і The Banker 2017 року визнавали її найкращою главою центрального банку. У 2018 році колишня глава МВФ Крістін Лагард хвалила Набіулліну за те, що вона змусила "центральний банк співати".

Нещодавно МВФ спрогнозував, що економіка Росії зросте на 2,2 відсотка цього року; у лютому прогноз був набагато скромнішим - 0,7 відсотка.

Такі результати призвели до того, що критики почали порівнювати Набіулліну з Альбертом Шпеєром, міністром озброєнь і військового виробництва Адольфа Гітлера, і Адольфом Ейхманом, який удосконалив залізничну систему, що перевозила євреїв на смерть.

Утім, як зазначає Politico, наступний рік принесе Набіулліній нові виклики, оскільки Росія продовжує стикатися зі зростаючою ціною своєї тривалої війни. Це і посилення санкцій, і відтік мізків, волатильність на сировинних ринках, хиткий рубль і стрімко зростаюча інфляція.

При цьому, є ознаки розбіжностей щодо політики Набіулліної.

"Вона викликає дедалі більшу критику з боку деяких представників найближчого оточення Путіна і російських коментаторів через її передбачувану нездатність стримати інфляцію і зростання рубля. Питання в тому, чи є це кроком, спрямованим на те, щоб перекласти провину за проблеми Росії на когось іншого, окрім Путіна, чи є ознакою того, що дні Набіулліної насправді добігають кінця", - пише видання.

Нагадуємо:

У квітні 2022 року Держдума РФ призначила Ельвіру Набіулліну на посаду голови Банку Росії до 2027 року - це її третій термін на чолі Центробанку РФ.

Ельвіра Набіулліна очолює Центробанк з червня 2013 року. Спочатку її призначили на цю посаду на чотири роки, у 2017 році повноваження продовжили на п'ять років - до 24 червня 2022 року.

До призначення на посаду глави ЦБ РФ вона працювала помічником президента, міністром економічного розвитку і міністром економічного розвитку і торгівлі РФ.

У березні Bloomberg писав, що Набіулліна після вторгнення Росії в Україну подала у відставку з посади, проте президент РФ Путін не дозволив їй піти.

ЦБ РФ інформацію про бажання Набіулліної звільнитися очікувано спростував.