Українські підприємства не постачали компоненти для літаків РФ – "Укроборонпром"

фото: уоп

"Українська оборонна промисловість" спростувала інформацію, що підприємства АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ДП "ХМЗ "ФЕД" і АТ "Київський завод "Радар" працюють з російською компанією "Авиа ФЭД сервис".

Про це повідомляє пресслужба УОП.

"Укроборонпром офіційно повідомляє, що підприємства зазначені у повідомленнях, - АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ДП "ХМЗ "ФЕД" і АТ "Київський завод "Радар" – з 2014 року не працюють зі вказаною компанією з РФ, а також не мали та не мають контрактів із LINKER (ОАЕ) і "Бакайторг1 (Киргизстан)".

Також повідомляємо, що з початку повномасштабного вторгнення підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" взагалі не експортували зазначену в матеріалах продукцію", - заявили в УОП, коментуючи інформацію зареєстрованого в Латвії російськомовного видання "Важные истории" про те, що з січня 2022 року по липень 2023 року "Авиа ФЭД сервис" імпортувала до РФ компоненти для літаків і гвинтокрилів виробництва деяких підприємств УОП.

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"Зібрані під час відповідної перевірки матеріали були передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування", - додали в УОП.

Нагадаємо:

Раніше видання "Важные истории" повідомило, що авіапромисловість Росії продовжує отримувати постачання від російської компанії "Авіа ФЕД сервіс", яка зі свого боку нібито закупила більшу частину запчастин в Україні через компанії в ОАЕ і Киргизстані.

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Економічна правда