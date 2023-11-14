Новини 14 листопада: Мінфін хоче збільшити податок для банків, розслідування Cyprus Confidential 

Про податки для банків. Міністерство фінансів ініціює зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподаткування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року.

Про доходи "Укрнафти". За перший рік роботи під управлінням держави ПАТ "Укрнафта" отримає 95 млрд грн доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.

Про членство в ЄС. Найближчим часом у Бюджетному комітеті ВРУ запрацює робоча група щодо законопроєктів про реформування Рахункової палати із залученням представників ЄС і США.

Про російські нафтопродукти. Частина нафтопродуктів, законтрактовані Міністерством оборони США через постачальників у Греції й Туреччині, може мати російське походження попри санкції Заходу, які встановлювали "стелю цін" на них.

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Про ЗАЕС. Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ) вимагає в росіян, які контролюють окуповану Запорізьку АЕС, пустити спостерігачів Агентства на протиаварійні навчання, що мають відбутися на ЗАЕС.

Про міжнародне розслідування Cyprus Confidential. Російський олігарх Роман Абрамович зіграв роль посередника при передачі найважливіших для російського телебачення активів від оточення сім'ї Єльцина до друзів Путіна.

Німецький журналіст, режисер-документаліст та письменник Хуберт Зайпель, який зняв фільм про Путіна та написав про нього 2 книги, що стали бестселерами, отримав сотні тисяч євро від офшорів, пов'язаних з путінським олігархом Олексієм Мордашовим.

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