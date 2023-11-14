Реклама, розкрутка бренду та монетизація: як можна заробляти в TikTok

Соціальна мережа TikTok має найшвидший приріст аудиторії серед усіх своїх конкурентів, а її застосунок є одним з найбільш популярних у всьому світі.

Створена у 2017 році на основі додатка Douyin китайська соціальна мережа вже на початку 2020 року побила рекорд із завантажень. В першому кварталі того року застосунок завантажили 315 мільйонів разів.

У 2023 році кількість користувачів TikTok досягла 1,5 мільярда, що на 16% більше, ніж у попередньому році. Загалом застосунок завантажували понад 3 мільярди разів.

В Україні ця соціальна мережа також стала дуже популярною, зібравши понад 12 мільйонів активних повнолітніх користувачів.

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Ба більше, TikTok став популярною платформою для заробітку та розкрутки бізнесу чи особистого бренду. Як можна заробляти за допомогою TikTok та як алгоритми соцмережі допомагають у розкрутці бренду?

Як працюють алгоритми TikTok

По суті, алгоритм TikTok – це система рекомендацій, яка визначає, які відео відображатимуться на сторінці користувача. Такі рекомендації є унікальними, тобто різні користувачі не побачать однакові відео на власних сторінках. Ба більше, тематика відео, які бачить один користувач, з часом може змінюватись залежно від його подальших уподобань.

Ось як сам TikTok визначає алгоритм платформи: "Потік відео, підібраних відповідно до ваших інтересів, що полегшує пошук вмісту та творців, які вам подобаються… завдяки системі рекомендацій, яка надає кожному користувачеві вміст, який, ймовірно, зацікавить цього конкретного користувача".

Взаємодія з користувачем, відеоінформація, налаштування пристрою та облікового запису є основними факторами, які впливають на алгоритм TikTok.

На формування рекомендацій впливають наступні дії:

стеження за іншими обліковими записами;

залишені коментарі під відео;

вподобані та збережені відео;

відео, які користувач позначив як "Не цікавить";

відео, якими користувач поділився у застосунку;

частка перегляду того чи іншого відео.

Такий фактор впливу на алгоритм, як відеоінформація, включає у себе пошук за підписками, звуком, хештегом чи ефектом.

Водночас TikTok не вибудовує рекомендації на кількості підписників або на історії попередніх високоефективних відео. Саме це і дає змогу сторінкам з невеликою кількістю підписників поширити свої відео на більш масову аудиторію.

TikTok як спосіб розкрутки бізнесу

Соціальні мережі вже стали невід’ємною частиною у веденні будь-якого бізнесу. Незалежно від його масштабів. І якщо Instagram переважно використовують для створення "красивої картинки", то TikTok може існувати у такому собі "паралельному вимірі".

До прикладу, нещодавно "Укрзалізниця" завела власний акаунт в TikTok та створює відео під популярні тренди – з дотриманням свого контексту. Також на сторінці є і новини компанії, часто подані у жартівливому ключі.

До речі, за даними опитування громадської організації "Опора", найпопулярнішим джерелом інформації для українців залишаються соціальні мережі, і 25% респондентів віддають перевагу саме TikTok.

Інший приклад того, як успішно розвивати власну сторінку в соціальній мережі, продемонструвала мережа АЗК UPG. Разом з креативною агенцією Bachysh вони відзняли серію відеороликів для TikTok, у яких мережа робить компліменти клієнтам на своїх АЗК.

Перше ж опубліковане відео у соціальній мережі набрало понад 2,5 млн переглядів, а загальне охоплення на всіх платформах становило більш як 4 млн.

"Наша присутність у TikTok важлива ще й тому, що розвіює стереотипи. Чи справді ця соцмережа про несерйозність, а її цільова аудиторія – діти й підлітки? Ми показали, що це не так", – розповіла маркетинг-директорка UPG Надія Гануліч-Манукян.

Логіка заходу великих бізнесів у TikTok, як і на іншу популярну платформу, завжди є, адже такий крок підвищує лояльність, впізнаваність бренду та наближає його до своєї цільової аудиторії.

А для малих компаній ця соціальна мережа має дещо інше значення. Це можливість продемонструвати свою продукцію/послуги ширшому колу людей, збільшити свою постійну аудиторію і, відповідно, клієнтів.

Однак навіть потрапляння в рекомендації та збирання великої кількості переглядів не гарантує різке збільшення продажів, каже власниця невеликого Instagram-магазину одягу Наталія Скумин. "Коли у мене залітає відео – це завжди продажі. Останнє моє відео в TikTok набрало 200 тисяч переглядів і принесло близько 150 продажів", – розповіла Наталія.

Власниця магазину зауважила, що нині багато маленьких бізнесів, які починають вести свій TikTok, але роблять це "хаотично", через що не отримують бажаного результату. А для того, щоб його отримати, тобто, мати переходи на основну сторінку та відповідно продажі, потрібно вибудувати цілу стратегію.

"Зараз мало магазинів, які якісно ведуть TikTok і мають з цього постійні продажі. Зазвичай це великі бізнеси. І ось там вже основний потік клієнтів йде саме з TikTok", – каже Наталія.

Загалом, TikTok у цьому контексті – це не про прямі продажі, а про впізнаваність та закріплення бренду у своєму ринку.

Реклама в TikTok

Ще один поширений спосіб заробітку в TikTok – це реклама. Як правило такий спосіб підходить людям, які мають велику аудиторію та оригінальну подачу матеріалу.

На перший погляд, алгоритм схожий з рекламою в інших соціальних мережах, наприклад, Instagram. Компанія, бренд або людина, яка персонально надає послуги, звертається до блогера для реклами свого продукту чи послуги.

Однак якщо в Instagram блогер може надати статистику переглядів, залучення аудиторії, і клієнт буде певен, що саме ця аудиторія побачить рекламу, то TikTok має ризики, які не гарантують отримання бажаного результату – широкого охоплення певної аудиторії.

Річ у тім, що відео TikTok може як потрапити в рекомендації, так і не потрапити, може спрацювати на іншу цільову аудиторію, або ж платформа просто заблокує відео, через вимоги до контенту.

Скільки можна заробляти на рекламі в TikTok – питання індивідуальне. Блогери-початківці беруть за свої послуги від 500-1000 грн. Або ж просто обмежуються отриманням товару, який прислали для реклами.

Реклама у популярних блогерів також залежить від задуму, компанії, попереднього брифу.

"Ми можемо розглядати конкретні запити на інтеграцію того чи іншого бренду/компанії, на конкретну аудиторію (маючи для ознайомлення бриф/технічне завдання) і відповідно обговорювати потенційно актуальні умови на даний період", – розповіли у команді популярного блогера Влада Шевченка.

Шевченко створює різні скетчі та знімає контент для брендів, зокрема для "Сільпо", Uklon, Hotline.finance, Dnipro M, Staff тощо.

Інший популярний блогер Олег Машуковський у 2021 році розповідав, що в TikTok заробляє від 1,5 тисячі доларів.

Монетизація прямих ефірів TikTok

Ще один спосіб заробітку TikTok – монетизація прямих ефірів. Вони доступні для будь-якого користувача мережі, який досяг певної кількості підписників – від 1 тис.

У цьому випадку створювачам контенту платять інші користувачі – глядачі прямих ефірів. Під час трансляції у них є змога донатити та дарувати спеціальні подарунки.

Ці спеціальні подарунки далі трансформуються в діаманти, які можна перевести в грошовий еквівалент або інші віртуальні подарунки. Якщо ефір виявився дуже популярним, діаманти можна отримати й від самого TikTok.

За кожні 200 діамантів можна отримати приблизно 1 дол. В Україні гроші можна вивести за допомогою міжнародної платіжної системи PayPal. Мінімальна сума виведення з TikTok – 10 дол.

Також заробляти на прямих ефірах можна, проводячи трансляцію у тематиці рекламної продукції.

Однак прямі ефіри мають і недоліки, зокрема, відсутність аналітики. Користувач не зможе відстежити кількість переходів на сайт після прямого ефіру або клієнтів за рекомендацією, щоб монетизувати TikTok акаунт.

Контент-креатори для TikTok

З розвитком TikTok та попитом на рекламу, зокрема, креативну, почала набувати популярності спеціальність контент-креатора. Тобто, це людина або команда, яка займається створенням актуального креативного контенту.

Відповідно, бренди та компанії звертаються до таких людей та замовляють у них контент для власних сторінок. До прикладу, в TikTok набуває популярності акаунт Kreat for Jysk, для якого команда креаторів знімає різноманітні короткі скетчі безпосередньо в магазинах JYSK.

Цей канал запустили в листопаді 2022 року, однак на високий рівень одразу вийти не вдалося. Вже у травні 2023 року кріейтори змогли підняти канал та зробити його впізнаваним, зокрема, саме завдяки формату коротких розважальних відео, власних сюжетів та відмови від використання інших "звуків".

Євгеній Навроцький з команди креаторів KreatParni, яка створює контент для JYSK, розповів, що після прориву у травні, до них почали звертатися й інші бренди: "Наразі ми працюємо з 10 брендами. До нас зверталися як великі, так і маленькі компанії, загалом близько 40".

Серед найбільших компаній, що звертались до креаторів – Цитрус, Comfy, Hotline, FILM.UA, Аптека АНЦ.

Така робота дійсно може стати прибутковою, якщо розвиватися та слідувати трендам. Наприклад, сценарист, який пише ідеї для подібних відео, може заробляти від 20-30 тис грн на місяць, працюючи в команді, каже Євгеній.

"Є варіант, коли людина працює окремо для брендів, але мало кому потрібен лише один сценарій – без зйомки та монтажу. Якщо не можеш сам закривати всі задачі, можна сформувати команду – знайти оператора, ще одного сценариста, і скоригувати всі ці процеси", – додав представник KreatParni.

Він розповів, що фіксованої ціни на їхні послуги немає. Вартість послуг залежить від складності проєкту, від попиту та пропозиції. Умовно, якщо до них одночасно звертаються 6 компаній з різними проєктами, вони можуть підвищити вартість і взяти в роботу лише одного замовника.

"Популярні агенції, які є лідерами на ринку, як от Hooligan Buro Антона Мурафи, беруть за свої послуги ведення TikTok близько 3-4 тис доларів на місяць. До них звертаються великі бренди, у них працює велика команда сценаристів", – розповів Навроцький.