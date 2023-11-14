Членство в ЄС: США та Євросоюз допоможуть Україні реформувати Рахункову палату

Найближчим часом у Бюджетному комітеті ВРУ запрацює робоча група щодо законопроєктів про реформування Рахункової палати із залученням представників ЄС і США.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що мета майбутніх змін - питання прозорості та контролю за використанням європейських грошей.

"Відповідно до висновків Єврокомісії щодо заявки України на членство, Україна має розширити мандат Рахункової палати та запровадити використання усіх міжнародних стандартів аудиту", – заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

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З цією ж метою очільник Рахункової палати Андрій Майснер наразі перебуває у Кракові (Польща) на робочій зустрічі з керівником Рахункової палати США (U.S. GAO) Джином Додаро.

"Сторони обговорять спільне проведення аудитів вищими органами аудиту України та США за напрямами відновлення України, захисту від терористичних атак РФ тощо", - зазначають в Рахунковій палаті.

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У вересні парламентський комітет з питань бюджету розпочав конкурсний відбір кандидатів на 11 посад членів Рахункової палати.

Рік тому голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку і заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".