"Джеймс Бонди", яких ми заслужили. В Україні рекордний попит на автомобільні vip-номери

Під час війни українці хочуть пересуватись красиво. Разом зі зростанням попиту на елітні автомобілі, в останні місяці все популярнішим стає такий атрибут статусності автовласника як ексклюзивні (vip) номери.

Як свідчать результати аналізу відкритих даних про транспортні засоби та їх власників у серпні та жовтні 2023 року щомісячно реєструвалося понад 800 нових або імпортованих з-за кордону вживаних автомобілів з vip-номерами.

Існує близько сотні так званих "елітних" чи "статусних" автомобільних номерів (дивіться методологію нижче). Найбільшою популярністю користуються ті, які містять комбінацію чотирьох однакових цифр, беззаперечним лідером серед яких є "7777". З такими номерами сьогодні їздять майже тисяча автомобілів, зареєстрованих упродовж останніх п'яти років.

Престижні цифри на автобіль коштують грошей. При реєстрації транспортного засобу оформлення всіх документів пов'язаних з отриманням звичайного номеру обійдеться у суму до 600 грн. А якщо мова йде про номери з чотирма однаковими цифрами, то в Головному сервісному центрі МВС офційно доведеться сплатити 30 тис грн. Стільки ж коштуватимуть послідовні комбінації – від "0001" до "0009".

Проте отримати vip-номери було не завжди легко. Тривалий час МВС не реалізовувало офіційно всі доступні номери, утримуючи найбажаніші комбінації для створення штучного попиту, через що на ринку діяли посередники, які пропонували престижні номери за 3-4 тис дол. У 2019 році видання "Тексти" оцінило "чорний ринок" торгівлі номерними знаками у 100 млн грн.

Наприкінці 2021 року головний сервісний центр МВС запустив онлайн-систему перевірки доступних номерів в режимі реального часу, що в купі з рекордними на той час продажами нових автомобілів, сприяло зростанню продажів номерів і детінізації цього ринку.

Після початку великої війни потреба у vip-номерах цілком зрозуміло впала. Але щойно росіян відігнали від Києва попит почав відновлюватись, а у 2023 році – взагалі встановив абсолютний рекорд. Це при тому, що продажі нових автомобілів вдвічі менші, ніж були у довоєнному 2021 році.

Серед найбільш популярних номерів 2023 року комбінації із сімкою, зокрема, "0007". Вочевидь, їх власники ототожнюють себе з агентом Джеймсом Бондом, з відомої франшизи. За січень-жовтень в Україні вже зареєстрували 145 таких "агентів", що в півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

На другому місці за популярністю – "9999" (123 реєстрації у порівнянні з 80 у 2021 році). Традиційні елітні номери, такі як "7777", "0001", "8888", цього року мають по більш ніж 200 реєстрацій кожен, але менше чи в межах 2021 року. Це може бути пов’язано, зокрема, із дефіцитом таких номерів, вибір яких давно обмежений.

Ми не можемо стверджувати, що в усіх випадках йде мова про купівлю номера саме "тут і зараз". Номер, знятий з обліку, власник може залишити на зберігання в сервісному центрі, за що має сплачувати кілька гривень за добу. Тобто не виключений варіант, що вже існуючі власники vip-номерів у 2023 році просто масово пересіли на оновлені автомобілі зі своїми старими статусними номерами.

В будь-якому разі саме нові власники преміум-автомобілів були і є драйверами попиту на vip-номери. Врешті решт не на старі "Жигулі" ставлять "бондівські" сімки, вартість яких перевищує ціну автомобіля. Дані свідчать, що українські "агенти МІ6" найчастіше обирають BMW X7 (вартість авто від 4 млн грн).

Як раніше писала ЕП, у 2023 році було продано більше преміум-брендів, серед яких і BMW, ніж в 2021 році. Це може бути пов'язано і з певним рівнем корупції і з відкладеним попитом чиновників, який реалізувався лише з минулого року, коли народні депутати скасували публічні декларації. Багато розслідувань журналістів свідчать про те, що "мерседеси" часто купують саме представники влади та їх родичі.