МАГАТЕ вимагає в росіян пустити їх на протиаварійні навчання на ЗАЕС: є сумніви щодо персоналу

Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ) вимагає в росіян, які контролюють окуповану Запорізьку АЕС, пустити спостерігачів Агентства на протиаварійні навчання, що мають відбутися на ЗАЕС.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті МАГАТЕ.

Наголошується, що Агентство має сумніви щодо кваліфікації присутнього на станції персоналу.

"Групі МАГАТЕ на місці стало відомо, що аварійні навчання ЗАЕС планується провести в листопаді. Останні великі навчання на ЗАЕС проводилися в листопаді 2021 року. З того часу відбулася безпрецедентна зміна чисельності персоналу ЗАЕС, що могло перешкодити здатності майданчика ефективно реагувати на надзвичайні ситуації", - йдеться в повідомленні.

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Агентство наголошує на необхідності дозволу групі ISAMZ спостерігати за майбутніми навчаннями.

У МАГАТЕ є сумніви, що набраний росіянами персонал має ліцензії для роботи на атомній станції.

Зокрема, минулого тижня Агентству стало відомо, Ростехнагляд - російський регулюючий орган з ядерної та радіаційної безпеки, вирішив видати ліцензії працівникам стації.

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МАГАТЕ наводить непрямі ознаки того, що персонал станції не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Так, стало відомо, що поточного тижня на АЕС розпочнеться технічне обслуговування головних трансформаторів блоків 1, 2 і 3, подібне до того, що нещодавно проводилося на трансформаторах блоків 4, 5 і 6.

"МАГАТЕ було стурбоване тим, що деякі роботи з технічного обслуговування, які проводилися на системах безпеки реакторних установок, могли бути неповними, що вимагало проведення додаткового технічного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Це стало ясно влітку, після того, як енергоблок 4 начебто пройшов технічне обслуговування систем безпеки. Однак у серпні енергоблок 4 було повернуто на холодну зупинку через витік води в одному з парогенераторів. Також знадобилося подальше технічне обслуговування для очищення теплообмінників систем безпеки блоку.

"Ядерна безпека та безпека залишаються під загрозою, чим довше на станції скорочується кількість навченого та досвідченого персоналу. Для найбільшої атомної електростанції Європи така ситуація не є стійкою", – наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі Запорізька атомна електростанція не змогла підтримувати комплексну програму систематичного обслуговування, особливо через скорочення досвідченого обслуговуючого персоналу.

"МАГАТЕ продовжує збирати інформацію про статус і стан персоналу", - наголошується в повідомленні.

Агентство також продовжує наголошувати, що йому потрібен доступ до всіх шести турбінних залів для оцінки безпеки, але 10 листопада експертам на майданчику знову не дозволили відвідати частини машинного залу блоку № 1. А доступ до турбінних залів блоків 1, 2 та 4 під час обходу в жовтні був обмежений росіянами, що перебувають на окупованій станції.