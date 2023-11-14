Мінфін хоче збільшити податок для банків вже з цього року: ставка може перевищити 50%

Міністерство фінансів ініціює зміни в ухвалений у першому читанні законопроєкт про оподатування надприбутків банків для додаткових надходжень до державного бюджету наступного року.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що вже узгоджений розмір ставки податку на "надприбутки банків", ухвалений Верховною Радою в першому читанні, може зазнати кардинальних змін.

Так, замість виплати до бюджету 36% з прибутків 2024–2025 років банкам можуть встановити менший податок, який натомість не обмежать лише двома роками.

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Однак Мінфін, НБУ та навіть МВФ начебто виступають за додаткове оподаткування банків не лише з наступного року, а й ретроспективно за 2023-й, розповіли Forbes джерела.

Ставка податку на 2023-й, за словами трьох із них, може перевищити 50%.

Остаточна цифра ще погоджується, але Мінфін виступає за більшу ставку, ніж 36%, що її було ухвалено в першому читанні, зазначив на правах анонімності співрозмовник видання в уряді.

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За словами топпосадовця однієї з держструктур, попередньо обговорюється ставка 52–54%.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев не підтвердив і не спростував цю інформацію. Він зазначив, що депутати разом із Мінфіном, НБУ та МВФ розглядають різні пропозиції про оподаткування надприбутків банків.

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Нагадуємо:

За три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.

За 10 місяців з початку року Національний банк витратив на виплату процентів за депозитними сертифікатами банкам 73,5 мільярда гривень.