Абрамович допоміг друзям Путіна отримати контроль над найважливішими активами телебачення РФ – ЗМІ

Роман Абрамович Reuters

Російський олігарх Роман Абрамович зіграв роль посередника при передачі найважливіших для російського телебачення активів від оточення сім'ї Єльцина до друзів Путіна.

Про це пише російське видання "Важные истории", з посиланням на документи, які стали доступними завдяки витоку корпоративних паперів кіпрських юридичних фірм. Видання отримало ці документи, беручи участь у міжнародному розслідувальному проєкті Cyprus Confidential ("Таємниці Кіпру").

Cyprus Confidential - глобальне розслідування на базі витоку 3,6 млн документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом. Його під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) і німецького Paper Trail Media провели 270 журналістів із 69 медіа.

"Важные истории" нагадують, що після того, як Путін прийшов до влади у 2000 році, йому знадобився контроль над ЗМІ, насамперед над телеканалами.

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"Роман Абрамович зіграв роль посередника під час передачі найважливіших для російського телебачення активів від людей, близьких до сім'ї колишнього президента Росії Бориса Єльцина, друзям нового президента Путіна. Так було не тільки з "Першим каналом" (який тоді називався ОРТ), а й, як з'ясувалося, і з найбільшим на той час продавцем телереклами в країні - групою "Відео інтернешнл".

Згідно з документами, які стали доступними завдяки витоку корпоративних паперів кіпрських юридичних фірм, Абрамович купив чверть групи "Відео інтернешнл" ще 2003 року, а 2010-го продав частку фірмам друга Путіна - віолончеліста Сергія Ролдугіна, якого вважають гаманцем російського президента", - йдеться у матеріалі.

За словами "Важных историй", досі вважалося, що друзі та соратники колишнього міністра у справах преси, телерадіомовлення та ЗМІ РФ Михайла Лесіна - людини, близької до сім'ї Єльцина, продали "Відео інтернешнл" 2010 року структурам банку "Россия" давнього друга Путіна, Юрія Ковальчука.

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Проте документи кіпрського витоку свідчать, що ще у 2003 році засновник і президент "Відео інтернешнл", друг Лесіна, Юрій Заполь, у якого було 41,5% "Відео інтернешнл", продав 25% структурам Романа Абрамовича.

"Угода була дивною, оскільки була схожою не на продаж, а скоріше, на атракціон нечуваної щедрості - за документами 25% групи "Відео інтернешнл" дісталися Абрамовичу всього за 8 млн рублів (близько 270 тис доларів). А вже наступного року цей пакет приніс йому у вигляді дивідендів 1,8 млн доларів, тобто майже в сім разів більше від заплаченого", - йдеться у розслідуванні.

При цьому раніше про участь Абрамовича в угодах з "Відео інтернешнл" відомо не було. Абрамович не відповів на запитання ICIJ, BBC і "Важных историй" про цю угоду.

Документи з витоку свідчать, що 10 вересня 2003 року Заполь підписав два договори: по 12,5% "Відео інтернешнл" були продані кіпрським компаніям Finoto Holdings і Grosora Holdings. Обидві "замикалися" на офшорні фірми, якими володів Sara Trust Абрамовича.

У 2010 році стало відомо, що "Відео інтернешнл" продали структурам Юрія Ковальчука і близьких йому бізнесменів. Продажу передувала кампанія зі зниження ціни активу: було ухвалено спеціальний закон, що обмежує частку продавця телереклами на ринку 35%.

"Він був прямо спрямований проти "Відео інтернешнл", частка якої була вдвічі більшою. Але після продажу групи в потрібні руки з'ясувалося, що закон за фактом і не такий страшний - "Відео інтернешнл" не довелося відмовлятися від клієнтів, вона просто перевела частину телеканалів у режим "консультування". А 2014 року Путін і зовсім скасував цей поріг рекламного домінування на телебаченні", - пише видання.

Документи кіпрського витоку показують, що в грудні 2010 року кіпрські фірми Finoto Holdings і Grosora Holdings продали 25% групи "Відео інтернешнл" за 40 млн доларів. Покупцями стали Med Media Network і Namiral Trading - також з Кіпру, компанії пов'язані з хрещеним батьком дочки Путіна, віолончелістом Сергієм Ролдугіним - давнім другом Путіна.

Власником Med Media Network була його панамська фірма International Media Overseas, зазначена в міжнародному журналістському розслідуванні Panama Papers. А власником Namiral Trading значився Олександр Плехов, підприємець, близький до засновника банку "Россия" Юрія Ковальчука. Плехов у деяких випадках діяв за дорученням від Ролдугіна.

Ролдугіна називають "гаманцем Путіна". Такої репутації він набув після виходу міжнародного розслідування Panama Papers, з якого стало зрозуміло, що друг Путіна, не будучи бізнесменом, значиться власником кількох офшорів, через які проходять мільярди доларів. Причому багато угод не мають очевидного економічного сенсу, крім створення формального приводу, щоб перерахувати цим офшорам гроші.

Ролдугін і Ковальчук не відповіли на запитання журналістів для цього розслідування.

Економічна правда