Новини 27 жовтня: Коломойському продовжили арешт ще на місяць, ДБР провело обшуки в столичних ТЕЦ

Про українське зерно. Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Об’єднаних Арабських Еміратів шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну долучитись до глобальної гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Про заморожені активи РФ. Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Про російську космічну галузь. Космічна галузь Росії перебуває в кризовому стані та навіть несе загрозу безпеці, зокрема міжнародним проєктам РФ.

Про суд над Коломойським. Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою олігарха Ігоря Коломойського ще на місяць до 2 грудня включно.

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Про ремонт госпіталю ветеранів у Києві. Ціни на будівельні матеріали, які використовуються в ремонті госпіталю ветеранів у Києві, є завищеними в середньому в 2,4 раза.

Про обшуки ДБР. У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго", ідуть обшуки Державного бюро розслідувань.

Пізніше у ДБР повідомили, що обшуки на столичних ТЕЦ проводились за фактом розкрадання грошей, виділених на ремонт енергообладнання, зруйнованого обстрілом минулої осені та взимку, ба більше, слідчі підозрюють, що й самі ремонти не проводилися.

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Про ВАКС. Вищий антикорупційний суд постановив примусово доставити на судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці".

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Для запланованого відновлення атомної енергетики немає сировини. Видобуток урану зростає повільніше за амбіції великих країн.

Другий пішов або як США стягує активи російських олігархів на користь України. Кейс яхти Керімова

Якщо федеральний суд дасть дозвіл на конфіскацію яхти Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, кошти з її продажу на аукціоні передадуть Україні. Як це працює?