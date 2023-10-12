Новини 12 жовтня: США вводять санкції за порушення стелі цін на нафту з РФ, флагмани ВПК попередили про можливість повної зупинки роботи

Про санкції. Сполучені Штати Америки вперше запроваджують санкції у відповідь на обхід цінової стелі для російської нафти.

Про флагманів ВПК. До Офісу Президента звернулися провідні підприємства оборонного комплексу України, які заявляють про можливість повної зупинки роботи через дії Держаудитслужби.

Чергове підприємство - виробник оборонної продукції, заявляє про проблеми, які йому створили результати ревізії Держаудитслужби та складений акт, про те що прибуток підприємства, закладений в ціну продукції, начебто є збитком для держави.

Про "короля контрабанди" Альперіна. Вищий антикорупційний суд 12 жовтня закрив кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні" та обіцяв подарунок за його пошук.

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Про інвестиції ЄІБ. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив, що виділяє 30 млн євро на проєкти у постраждалій від війни Україні.

Про ВВП. За підсумками цього року зростання економіки України становитиме щонайменше 4%, наступного року – мінімум 5%.

Ексклюзив ЕП

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Ціни на АЗС зростають четвертий місяць поспіль. Чому дорожчає пальне?

Що відбувається на ринку нафтопродуктів та коли пальне нарешті почне дешевшати?