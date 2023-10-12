США запровадили санкції через порушення стелі цін на нафту з Росії

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Сполучені Штати Америки вперше запроваджують санкції у відповідь на обхід цінової стелі для російської нафти.

Про це йдеться у заяві Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США накладає санкції на дві компанії та визначає як заблоковане майно два судна, які транспортували російську нафти за ціною, вищою за узгоджену коаліцією", - йдеться у повідомленні.

Обмеження ціни на сиру нафту набуло чинності в грудні 2022 року, тоді "стеля" була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

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Зазначається, що судноплавна компанія Lumber Marine SA з ОАЕ танкером SCF Primorye транспортувала нафту за ціною вище 75 доларів за барель з порту в РФ після того, як нафтова "стеля" набула чинності.

Водночас турецька Ice Pearl Navigation Corp володіє танкером Yasa Golden Bosphorus, який перевозив нафту сорту ESPO за ціною 80 доларів за барель.

При цьому, як SCF Primorye, так і Yasa Golden Bosphorus, які заходили в порти РФ, користувалися послугами американських постачальників послуг під час транспортування нафти.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що Росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на більшу частину свого нафтового експорту, і така зміна торговельних потоків сприятиме збільшенню доходів Кремля, оскільки ціни на нафту зростають до 100 доларів за барель.

Економічна правда