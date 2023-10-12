ДБР "кошмарить" оборонпром на підставі висновків Держаудитслужби - виробник машин для розмінування

Чергове підприємство - виробник оборонної продукції, заявляє про проблеми, які йому створили результати ревізії Держаудитслужби та складений акт, про те що прибуток підприємства, закладений в ціну продукції, начебто є збитком для держави.

Про це заявив генеральний директор промислової групи "Пожмашини", яка є виробником машин для розмінування, Олег Аверьянов.

СЕО "Пожмашини" оприлюднив ухвалу Личаківського районного суду м.Львова у справі 463/7745/23 про надання дозволу на проведення обшуку.

ДБР просить про обшук "з метою виявлення слідів вчинення кримінального правопорушення".

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За словами керівника "Пожмашини", кримінальна справа побудована на акті ДАСУ про те, що прибуток підприємства є збитком для держави.

"Це прецедент, згідно з яким український бізнес, який виробляє, та постачає продукцію на потреби оборони, не мав права отримувати прибуток. А якщо він у минулий період його отримав, то він повинен понести покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У документі, окрім "Пожмашини", фігурує також ще низка компаній, які здійснювали поставки продукції оборонного призначення в умовах воєнного стану.

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"Вже майже пів року, як йде величезний галас по цій штучно створеній з нічого проблемі, у вирішенні задіяні всі гілки влади від президента та ВР до Кабміну, а питання досі не вирішено. Що нам робити? Закривати заводи?", - написав Олег Аверьянов.

Нагадуємо:

Раніше виробник ракет "Нептун" - Державне київське конструкторське бюро "Луч", двічі зверталося до уряду через дії Держаудитслужби.

Обурення виробників викликали висновки, які визнали порушенням включення прибутку до складу ціни на продукцію.

У КБ "Луч" наголошують, що за власні обігові кошти розробляють нові системи озброєння, ліквідовують наслідки ракетних ударів, відновлюють та замінюють пошкоджене обладнання та продукцію, здійснюють релокацію виробництва та нарощують виробничі потужності.

"Ці обігові кошти формуються прибутком, отриманим в тому числі від державних контрактів. Дозволений розмір прибутку прямо передбачений постановою №363 від 3 березня 2021 року, чинною і зараз", - зазначає підприємство.

Своєю чергою в Держаудитслужбі заявляють, що обурення виробників є маніпулятивним, з метою перекласти на ревізорів відповідальність за невиконання контрактів.

Також зазначалося, що Державна аудиторська служба з початку повномасштабного вторгнення РФ виявила зловживань на 6 млрд гривень, які недоброчесні виробники, виконавці державних контрактів в сфері оборони, хотіли вивести з бюджету країни.