Справу "короля контрабанди" Альперіна, за пошук якого Зеленський обіцяв подарунок, закрили

Вищий антикорупційний суд 12 жовтня закрити кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні" та обіцяв подарунок за його пошук.

Про це повідомляє Центр протидії корупції та керівник Центру Віталій Шабунін.

Для закриття справи сторона захисту використала так звані "правки Лозового".

"Лише за цей тиждень це вже друга справа після Роттердам+, яку закрили через ці кляті правки (і зволікання депутатів з їх скасуванням)", - наголосив, зокрема, Віталій Шабунін.

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Водночас, як випливає з повідомлення Центра протидії корупції, схема закриття справи виявилася більш цікавою, ніж просто через "кляті правки".

Так, розслідування справи завершили у листопаді 2020 року. На розгляд до ВАКС справа потрапила у серпні 2022 року.

Через п’ять місяців судді раптово вирішили, що вона не підсудна Антикорсуду і звернулися до апеляції з клопотанням про передачу справи до іншого суду. Однак, апеляція тоді відмовила.

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Тепер же сторона захисту подала клопотання про закриття справи наполягаючи на тому, що до цієї справи слід застосувати "правки Лозового" і її слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений суб’єкт.

"Спеціально для президента Зеленського нагадаю. Альперін — це саме той ділок, за пошук якого ви особисто обіцяли цінний подарунок у 2019 році на початку своєї каденції. І от тепер, коли його знайшли й карають, через бездіяльність депутатів суд його попросту пробачає. А ще повертає заставу і скасовує всі арешти майна", - наголосив Віталій Шабунін.

Він також звернув увагу, що скасування "правки Лозового" досі не відбулося, оскільки процес гальмують окремі представники фракції "Слуга народу".

"У Раді вже зареєстрували законопроєкт №10100, який може вирішити це питання раз і назавжди. Але окремі "слуги" на кшталт Бужанського явно налаштовані його блокувати", - наголосив Шабунін.

Нагадуємо:

"Правки Лозового" прийняла Верховна Рада минулого скликання у 2017 році, щоб рятувати своїх ТОП-корупціонерів.

Проте нинішня влада за 4 роки досі ці правки не скасувала.

Наразі вимальовується тенденція до закриття справ з використанням "правок Лозового". Схожі рішення були ухвалені у справах Коломойського та "Роттердам+".

Теоретично під правки можуть потрапити десятки справ, які по 3-4 роки слухаються у судах.

Бізнесмен Вадим Альперін обвинувачується зі спільниками у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн. Альперін також знаходиться під санкціями РНБО.

Крім того, раніше Альперін намагався підкупити слідство за 800 тисяч доларів, аби його справу передали з НАБУ і САП до поліції.

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