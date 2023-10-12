У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%

За підсумками цього року зростання економіки України становитиме щонайменше 4%, наступного року – мінімум 5%.

Про це заявила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко в ході Київського міжнародного економічного форуму, передає кореспондент ЕП.

"Цього року зростання (ВВП - ЕП) у нас буде щонайменше 4%, наступний рік ми прогнозуємо щонайменше 5%", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що якщо подивитись по основним галузям української економіки, то є зростання і в машинобудуванні, і в будівельній галузі, і зростання торгівлі на фоні стабільного попиту.

Реклама:

Віцепрем’єр зауважила, що основним стимулом для такого зростання є макродопомога бюджету, яка створює стимули для виплат заробітніх плат держслужбовцям, військовим та йде на забезпечення соцвиплат.

Вона спрогнозувала, що наступного року економіка України буде помірно зростати.

"Звичайно, для нас великий виклик - це логістичні перепони і експортні можливості. Якщо ми зможемо відновити постійно діючий коридор для аграрної продукції, то тоді можна очікувати і більш оптимістичні прогнози щодо економічного зростання", - зауважила Свириденко.

Реклама:

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України за підсумками цього року на рівні 2%, у квітневому прогнозі Фонд очікував скорочення української економіки на 3%.