Ціни на АЗС зростають четвертий місяць поспіль. Чому дорожчає пальне?

Такими високими, як в останні півтора місяця, ціни на пальне ще не були. Навіть на початку великої війни, коли в країні був катастрофічний дефіцит бензину та дизельного пального, а заправні станції обмежували продажі десятьма літрами на клієнта, середня вартість пального не перевищувала 55 грн за літр.

Нинішні ціни побили ті рекорди. Вартість пального почала зростати з 1 липня, коли держава повернула довоєнні податки. За цей час в окремих мережах вартість літра бензину та дизельного пального зросла на чверть або на 14 грн.

За словами учасників ринку, наразі є підстави вважати, що ціни досягли піка, а вже найближчим часом можна очікувати їх зниження.

Що з цінами на заправках

1 липня відбувся другий етап повернення довоєнних податків на пальне. ПДВ на нафтопродукти зріс із 7% до 20%, акциз на бензин – до 213 євро за тис л, на дизпальне – до 139,5 євро за тис л. Акциз на автогаз не змінився – 52 євро.

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Відтоді на автомобільних заправках почалося справжнє ралі. Лише за перші три дні вартість пального у великих мережах АЗС зросла на 3-5 грн за л. Певну стабілізацію на ринку гравці почали фіксувати лише на початку жовтня.

1 липня середні ціни на преміальний бензин А-95+ зросли на 11 грн за л, а у великих мережах – на 14 грн. За даними консалтингової групи А-95, 11 жовтня літр цього бензину коштував майже 60 грн, а в одній з мереж – навіть більше.

Бензин А-95 подорожчав на 10,85 грн за л. У великих мережах він коштує близько 58 грн, а середня ціна становить 55,48 грн. Середня вартість дизпального за вказаний період зросла на 12,4 грн за л, скрапленого газу – на 4,05 грн за л.

Як розповідають співрозмовники ЕП на ринку, зростання цін зумовлене переважно податковою складовою. Вона найбільша, але не єдина. Підвищення вартості пального також пов'язане з подорожчанням нафтопродуктів у світі.

Відносно червневих цін податкова складова додала до вартості дизельного пального близько 8 грн за л, бензинів – близько 11 грн за л. Така різниця пов’язана з різними ставками акцизів на різні види пального.

Яка ситуація напередодні зими

Оскільки після початку великої війни майже весь обсяг пального надходить в Україну з країн ЄС, ключовим чинником для безперервності поставок є безперешкодне проходження митниці. З цим, як розповідають учасники ринку, є проблеми. Труднощі виникають і на південному, і на західному напрямках.

"Щоб виїхати бензовозом до Польщі або Литви, на кордоні треба чекати 12 днів. Паралізована робота і на кордонах з іншими країнами – від Молдови до Болгарії", – розповідає голова групи компаній Prime Дмитро Леушкін.

За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, загалом у питанні поставок ситуація нормальна, але наразі на ринку є деякі труднощі.

"Є затримки з проходженням бензовозів у напрямку Польщі, тому що поляки останнім часом стали дуже повільно їх оформляти. Вони завжди робили це не дуже швидко, але зараз ситуація погіршилася", – пояснює Куюн.

На південному напрямку Держмитслужба та СБУ почали прискіпливіше перевіряти пальне на предмет його можливого походження з Росії.

"Південь – найбільш ризикований напрямок. Наприклад, Болгарія отримує багато російського пального, а звідти йдуть поставки до України. Щодо Румунії начебто не все так страшно, але теж є підозри, тому перевірки там посилилися.

Загалом я не бачу провалів або підстав для дефіциту. Тим більше, що зростання цін на 13-14 гривень за літр сильно вдарило по споживанню. Можливо, зараз не потрібно багато пального, тому менше постачають", – зазначає Куюн.

З ним погоджується експерт Геннадій Рябцев: "Певні проблеми, безумовно, виникають, але я не думаю, що це викличе дефіцит. Ситуативний для окремих мереж – можливо, але не в масштабах усієї країни".

Що буде з цінами на АЗС

Серед ключових цінових чинників – вартість пального в ЄС, на яку впливає ціна на нафту на світовому ринку; податки; курс гривні до долара та націнка мереж.

Повернення податків до довоєнного рівня вже сталося, тому тут змін не буде. Зростання вартості нафтопродуктів за межами України спричинили новини про те, що ключові гравці ринку планують суттєво скоротити видобуток нафти. У вересні ціна на сорт Brent підняла до найвищого за рік рівня – 95 дол за бар.

Згодом ціна зменшилася до 85 дол за бар, але після початку війни в Ізраїлі знову піднялася. Щоправда, через кілька днів ціна знову зменшилася.

"Рівень 85-87 доларів за барель повинен зберегтися. Якщо котирування залишаться в цьому коридорі, то можна сказати, що пік вартості пального в Україні досягнутий і якихось об’єктивних причин для подальшого зростання немає. У такому випадку окремі мережі почнуть стимулювати попит на пальне збільшенням знижок за програмами лояльності", – вважає Рябцев.

За його словами, навіть якщо нафта подорожчає до 93-95 дол за бар, ціни на АЗС підніматися не повинні, але тоді знижок за програмами лояльності не буде.

Куюн з ним згоден: "Якщо нафта коштуватиме до 95 доларів, то ми залишимося в межах 60 гривень за літр бензину та дизельного пального. Якщо піде вище, то ціни підуть угору. За нинішніх цін на нафту є можливість трохи здешевити пальне. Ринок просідає, споживання падає, мережі намагатимуться оживити попит".

Ще один важливий чинник – курс гривні, який з 3 жовтня став "гнучким". "Після цих змін від НБУ всі хвилюються, але поки що сильних коливань немає. Якщо курс "попливе", то це стане важливим фактором: девальвація на гривню означає плюс 80 копійок до літра пального. Це треба мати на увазі", – підсумував Куюн.

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