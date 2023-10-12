ЄІБ виділяє 30 мільйонів євро на муніципальну інфраструктуру і міський транспорт в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив, що виділяє 30 млн євро на проєкти у постраждалій від війни Україні.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні.

"30,7 млн євро, підкріплені гарантіями ЄС, покращать муніципальну інфраструктуру та міський громадський транспорт, зокрема, у великих містах, як-от Київ, Одеса та Львів.

Фінансування включає 22 млн євро на закупівлю екологічно чистих автобусів і трамваїв та 8,7 млн євро на різноманітні ключові муніципальні проєкти, як-от рекультивація сміттєзвалища, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках, поліпшення систем водопостачання та водовідведення", - йдеться у повідомленні.

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В ЄІБ пояснили, що виділене фінансування у розмірі 30,7 млн євро буде спрямоване на вирішення нагальних потреб із модернізації таких українських міст, як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми, щоб забезпечити сталу мобільність і задоволення життєво важливих інфраструктурних потреб цих муніципалітетів.

Так, 22 млн євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями.

Решту 8,74 млн євро спрямували на підтримку ключових муніципальних проєктів, такких як рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

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"ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни.

Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.

Економічна правда