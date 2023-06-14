Новини 14 червня: сковороди і барабани для укриттів за 3,5 мільйона, візит МАГАТЕ на ЗАЕС відклали

Про закупівлі. Освітяни Дніпровського району столиці закупили для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень.

Про МАГАТЕ. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 14 червня не прибув на Запорізьку АЕС, хоча напередодні, перебуваючи в Києві, він анонсував, що буде на станції 13 червня ввечері.

Питання з відкладеним візитом на ЗАЕС гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі має вирішитися найближчим часом, а оцінку з безпекою такої поїздки мають дати військові, заявили в Міненерго.

Про Каховську ГЕС. Збитки рибній галузі внаслідок знищення Каховського водосховища після підриву греблі гідроелектростанції росіянами, орієнтовно, можуть становити понад 11 млрд грн.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що підрив Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти харчування та може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч осіб.

Про голосування за росіянина в ISO. Мінекономіки відсторонило від виконання обов'язків директора Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" Олега Швидкого на час проведення службової перевірки щодо підтримки представником України обрання кандидата від РФ головою підкомітету ISO (Міжнародної організації зі стандартизації) з арктичних операцій.

Про ФРС. Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США залишив незмінним діапазон базової ставки: з початку травня він становить 5-5,25% - це рекордний рівень з 2006 року.

Ексклюзив ЕП

"Молимося Богу про дощ". Що відбувається з містами та заводами Дніпропетровщини, які залишилися без води

Міста, які потерпають від регулярних обстрілів росіян, тепер вчаться жити без води. Що відбувається в населених пунктах, які найбільше постраждали від осушення Каховського водосховища.