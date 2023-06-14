Відкладений візит гендиректора МАГАТЕ на ЗАЕС: відмах мають дати військові - Міненерго

Питання з відкладеним візитом на ЗАЕС гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі має вирішитися найближчим часом, а оцінку з безпекою такої поїздки мають дати військові.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Гроссі в Україні. Питання з його візитом на ЗАЕС має вирішитися найближчими днями. Я не можу давати оцінку ситуації - тривають бойові дії, і ситуацію оцінюють військові. Це відповідальність за життя",- сказав він у коментарі журналістам у середу.

При цьому він зазначив, що дуже сподівається на візит Гроссі на ЗАЕС.

"Є надія, що окупанти дадуть МАГАТЕ якісь адекватні відповіді на запитання, що відбувається на станції",- зазначив Галущенко.

Він також повідомив, що під час візиту планувалося здійснити ротацію місії агентства на станції зі збільшенням її персонального складу з чотирьох до шести осіб.

Нагадуємо:

У середу вранці стало відомо, що Рафаель Гроссі не прибув на Запорізьку АЕС, як планував напередодні.

При цьому, джерела в українському уряді заявили, що Гроссі чекає нагоди, щоб мати можливість безпечно пересуватися.

Своєю чергою представники російського "Росатому" заявили, що візит Гроссі відкладено лише на добу, і він начебто прибуде на станцію 15 червня.