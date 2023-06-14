Візит МАГАТЕ на ЗАЕС відкладений: джерела кажуть - з міркувань безпеки

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 14 червня не прибув на Запорізьку АЕС, хоча напередодні, перебуваючи в Києві, він анонсував, що буде на станції 13 червня ввечері.

Про те, що Гроссі відсутній на ЗАЕС повідомляє Reuters з посиланням на джерела в українському уряді, а також російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Він чекає, щоб мати можливість безпечно пересуватися", - сказав високопоставлений український урядовець, який говорив з Reuters на умовах анонімності.

Чиновник не сказав, коли Гроссі прибуде на станцію.

Водночас ТАСС пише про те, що візит перенесено на 15 червня.

"Місія переноситься на добу", - сказав агентству радник гендиректора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа, не уточнивши причини.

Нагадуємо:

Раніше сам Гроссі повідомляв, що має намір відвідати ЗАЕС 13 червня ввечері.

Так, удень 13 червня глава МАГАТЕ відвідав Київ. Там він повідомив, що по завершенні спілкування з пресою вирушить на станцію, де проведе кілька годин і самостійно оцінить ситуацію. Буквально, Гроссі сказав, що його візит на об'єкт відбудеться у вівторок ввечері, тобто 13 червня.

11 червня Гроссі заявляв про необхідність проведення перевірки "істотних розбіжностей" у даних про рівень води на Каховській дамбі, яку було пошкоджено внаслідок вибуху і яка використовується для охолодження реакторів станції.

14 червня стало відомо, що окупанти перешкоджають переведенню ЗАЕС-5 у безпечний режим "холодного" зупину.