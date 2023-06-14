Підрив Каховської ГЕС: збитки рибної галузі оцінюють у понад 11 мільярдів

Збитки рибній галузі внаслідок знищення Каховського водосховища після підриву греблі гідроелектростанції росіянами, орієнтовно, можуть становити понад 11 млрд грн.

Про це заявили у Держрибагентстві.

"Так, лише через затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів Держрибагентства українські водойми щорічно недоотримають зариблення у кількості 16 млн екз. цінних видів водних біоресурсів.

Зокрема, Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екз. цінних видів риб (6,2 млн екз. аборигенних та 7,2 млн екз. рослиноїдних)", - йдеться у повідомленні.

"Ще 2,6 млн екз. мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн екз. осетрових видів, мав щорічно вселяти у вітчизняні водойми Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика.

За попередніми підрахунками фінансові збитки державі лише від втрати заводом ремонтно-маточного поголів’я осетрових видів риб, а це майже 19 тис. екз. стерляді, осетра та севрюги, складуть понад 900 млн грн", - додали в агентстві.

При цьому динаміка рівневого режиму Каховського водосховища свідчить про реальну перспективу повного осушення ложа водосховища, тобто фактично під водою може залишитися тільки старе русло р. Дніпро. Як наслідок, це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів, резюмували у відомстві.

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