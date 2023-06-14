ФРС США взяла паузу у підвищенні ставки вперше більш ніж за рік

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США залишив незмінним діапазон базової ставки: з початку травня він становить 5-5,25% - це рекордний рівень з 2006 року.

Про це йдеться у заяві регулятора.

"Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати помірними темпами. В останні місяці спостерігався значний приріст робочих місць, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція залишається підвищеною.

Банківська система США міцна і стійка. Жорсткіші умови кредитування для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків залишаються невизначеними. Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", - йдеться у заяві.

Зазначається, що комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі і на підтримку цих цілей вирішив зберегти цільовий діапазон для ставки від 5 до 5,25%.

"Збереження цільового діапазону на цьому засіданні дозволить комітету оцінити додаткову інформацію та її вплив на монетарну політику.

Визначаючи ступінь додаткового посилення монетарної політики, яке може бути доцільним для повернення інфляції до 2% з часом, Комітет візьме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, лаги, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічний та фінансовий розвиток", - додали в регуляторі.

Востаннє ФРС зберігала ставку незмінною 15 місяців тому, у січні 2022 року. Після цього, починаючи з березня 2022-го, американський регулятор послідовно посилював свою грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією.

Так, Федрезерв підвищував ставку, яка трималася на приблизно нульових рівнях майже два роки від початку пандемії, десять разів поспіль, зокрема чотири рази поспіль - на 75 базисних пунктів.

Економічна правда