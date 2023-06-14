ООН попереджає про зростання цін на продовольство через підрив Каховської ГЕС

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що підрив Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти харчування та може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у коментарі BBC наголосив, що вплив на продовольчу безпеку може бути значним.

"Це житниця – вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на продукти харчування, я впевнений, обов’язково зростуть", – сказав він.

За словами чиновника, величезними будуть проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю, що матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

Гріффітс додав, що від Каховського водосховища для отримання питної води залежать 700 тис людей. Без чистої води люди частіше хворітимуть, а найбільш вразливими в цій ситуації є діти.

А також зауважив, що збиток такого масштабу цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, включаючи Женевські конвенції.

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