Сковороди по 700 тисяч і барабани: київські освітяни на 3,5 мільйона подбали про шкільні укриття

Освітяни Дніпровського району столиці закупили для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані в системі онлайн-закупівель Prozorro.

Сковорідки та кухонні комбайни на 2,7 мільйона

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації оголосило тендер на закупівлю 12 "комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях" на понад 1,5 млн грн у грудні 2022 року. Тоді ж було підписано договір та, відповідно, закуплені товари.

Для укриттів чиновники обрали овочерізки Robot Coupe CL50. Модель укомплектована:

дисками-слайсерами 1 мм, 2 мм, 4 мм;

диском-терткою 2 мм;

диском для нарізки соломкою 2.5x2.5 мм;

комплектом для нарізки кубиками 10x10x10 мм;

диском картопля-фрі 10х10 мм;

комплектом для очистки решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм;

набором для картопляного пюре 2мм;

двошаровим тримачем для решіток, чистящим інструментом, воронкою для загрузки, тощо.

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Одна овочерізка обійшлася управлінню освіти в 131 958 грн, а відтак вся закупівля - в 1 583 496 грн.

"Дивіться, коли ви нарубали овочі вже в якомусь укритті, на тих самих овочерізках в Дніпровському районі міста Києва, то ви зможете піти в інше укриття, де зможете це все приготувати, там же в Дніпровському районі", – написав у Facebook голова правління Спілки концертної індустрії України Максим Шульженко.

Місяцем раніше закупити кулінарне обладнання вирішили у Мистецькому ліцеї "Зміна" того ж таки Дніпровського району столиці. Заклад освіти у листопаді оголосив тендер на закупівлю "технологічного обладнання в укриття закладу освіти" у кількості 2 штук. Під таким обладнанням чиновники мали на увазі багатофункціональні сковороди iVario Pro 2-S з сенсорним LED дисплеєм та USB портом для завантаження рецептів.

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Вартість однієї такої сковороди становить 725 700 гривень, однак закупівля двох сковорідок обійшлась ліцею в 1,2 млн грн.

Варто зазначити, що обидва тендери на постачання обладнання для приготування їжі виграла компанія ТОВ "Торговий дім "С-Проф".

За даними YouControl, компанія зареєстрована у Львівській області та займається 22 видами діяльності: від організації конгресів і торговельних виставок, оптової торгівлі та електромонтажних робіт до наукової діяльності.

Барабани для психологічного розвантаження

Управління освіти у Дніпровському районі столиці дбає не лише про забезпечення дітей харчуванням, а й за їхній ментальний стан під час повітряних тривог.

У квітні відомство оголосило тендер та вже закупило "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог".

Так, у фізичної особи - підприємця Патрікея Романа Олексійовича було закуплено 306 барабанів різного діаметру та 153 комплекти молоточків для барабанів загальною сумою 882 262 грн.

Схожу закупівлю згадане управління освіти здійснювало у 2020 році. Тоді ж у цього ж ФОПа було закуплено 87 комплектів молоточків для барабанів за 646 410 грн.

Економічна правда