Представник України проголосував за росіянина в ISO: Мінекономіки ініціює перевірку, голос відкличуть

Олег Швидкий Фото: УкрНДНЦ

Мінекономіки відсторонило від виконання обов'язків директора Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" Олега Швидкого на час проведення службової перевірки щодо підтримки представником України обрання кандидата від РФ головою підкомітету ISO (Міжнародної організації зі стандартизації) з арктичних операцій.

Відповідний наказ Мінекономіки видало 14 червня, повідомляє пресслужба міністерства.

"За інформацією керівництва ДП "УкрНДНЦ", голосування представником України за обрання голови підкомітету ISO з арктичних операцій кандидата від Росії - співробітника компанії "Газпром нафта" Сергія Баранова - було технічною помилкою.

З метою вирішення питання ДП "УкрНДНЦ" надіслало до Центрального секретаріату ISO та ISO/TC 67 лист про відміну голосування, який наразі знаходиться на розгляді в ISO. Голос представника України за зазначеного кандидата буде відкликано", - йдеться у повідомленні.

Мінекономіки також звернулось до СБУ щодо проведення перевірки ДП "УкрНДНЦ" стосовно можливих фактів перевищення посадовими особами держпідприємства своїх посадових повноважень, а також можливого вчинення дій в інтересах представників РФ.

На час відсторонення Олега Швидкого виконання обов’язків директора ДП "УкрНДНЦ" поклали на Олександра Кир’янова, заступника гендиректора цього підприємства.

В ISO Україну представляє Національний орган стандартизації ДП "УкрНДНЦ", яке належить до сфери управління Мінекономіки.

У протоколі на офіційному сайті ISO йдеться, що за обрання росіянина на посаду голови підкомітету проголосували 14 країн - Австрія, Аргентина, Бахрейн, Іран, Іспанія, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Мексика, РФ, Саудівська Аравія, Таїланд та Україна.

Проти проголосували Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Велика Британія.

Економічна правда