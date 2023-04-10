Рада звільнила голову Рахункової палати Пацкана

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів.

Згідно з рішенням, також Пацкан перестає бути членом Рахункової палати.

Наступним головою відомства може стати Геннадій Пліс, який з 13 грудня 2022 року є членом Рахункової палати.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зібрали 129 підписів (з 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Валерію Пацкану.

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Чинний голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.

Раніше Железняк повідомляв, що буде голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, замість нього на посаду, наймовірніше, призначать ексглаву Держаудитслужби Геннадія Пліса.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда