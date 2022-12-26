У Раді зібрали підписи за висловлення недовіри голові Рахункової палати Пацкану

У Верховній Раді зібрали 129 підписів (з 113 необхідних) для висловлення недовіри члену Рахункової палати, голові Рахункової палати Валерію Пацкану.

Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, опублікувавши бланк із підписами нардепів.

За його словами, йдеться про звільнення взагалі з Рахункової палати, а не тільки як голови.

Раніше відповідну постанову №8297 внесли у Раду.

Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Чинний голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.

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Раніше Железняк повідомляв, що буде голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, замість нього на посаду, наймовірніше, призначать ексглаву Держаудитслужби Геннадія Пліса.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда