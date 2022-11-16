Комітет рекомендував Раді звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Спочатку Железняк написав, що заява була відкликала, а кворум комітету не зібрався, тому засідання не відбулось.

Через кілька годин нардеп повідомив, що засідання відбулось, на якому підтримали заяву Пацкана про звільнення.

"Далі - зала Ради, це відбудеться вже на цьому тижні", - додав Железняк.

За його словами, "була дуже довга дискусія щодо подальшої долі пана Пацкана".

"Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з поста голови Рахункової. У результаті прийняли рішення звільняти і з голови, і з члена Рахункової палати", - резюмував нардеп.

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Нагадаємо:

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда