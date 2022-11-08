НАБУ та САП завершили розслідувати справу щодо голови Рахункової палати Пацкана

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

У вересні 2017 року екснардеп, "який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті", подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера.

Проте, за версією слідства, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Попри це впродовж наступних шести з половиною місяців він отримував кошти із бюджету парламенту.

Слідство також уточнило суму незаконно одержану екснардепом, тепер вона становить 127,4 тис. грн з попередньо озвучених 117,65 тис грн.

Минулого місяця НАБУ і САП повідомили посадовцю про підозру. Хоча слідство не називає прямо ім’я підозрюваного, раніше повідомлялося, що йдеться про очільника Рахункової палати Валерія Пацкана.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.





