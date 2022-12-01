Рада не проголосувала за звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

Верховна Рада провалила голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, Пацкан раніше відкликав свою заяву, а постанова №8211 була винесена в зал і набрала лише 215 голосів.

фото: telegram Железняка

Так, постанову підтримали 271 нардеп від "Слуги народу", 13 - від "Платформи за життя та мир", 1 - від "Голосу", 14 - від "Довіри", 13 - "Відновлення України" та 3 - позафракційні.

"ЄС", "Батьківщина" та "За майбутнє" - 0 голосів "за".

Нагадаємо:

Чинний голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Железняк повідомляв, що цього тижня буде голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, замість нього на посаду, наймовірніше, призначать ексглаву Держаудитслужби Геннадія Пліса.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда