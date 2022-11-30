Голова Рахункової палати Пацкан відкликає свою заяву про звільнення – нардеп

Валерій Пацкан

Чинний голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції, що відкликає свою заяву про звільнення з посади.

Про це повідомив у Telegram заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Обґрунтування: наявність правової колізії. Як я вже писав, там незрозуміло, чи має він залишитися після звільнення з посади голови Рахункової просто членом", - написав Железняк.

фото: Telegram Железняка

Водночас, за словами нардепа, постанова про звільнення з двох позицій була проголосована (з другої спроби на комітеті), зареєстрована під номером №8211 і мала була скоро виноситися у залу.

"Тому нас чекає цікаве продовження історії вже на цьому тижні", - додав Железняк.

Нагадаємо:

Раніше Железняк повідомляв, що цього тижня буде голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, замість нього на посаду, наймовірніше, призначать ексглаву Держаудитслужби Геннадія Пліса.

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

У понеділок, 7 листопада, НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда